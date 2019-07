Universidades do Ceará ofertam 206 vagas em concursos com salários até R$ 5.641,54

As universidade públicas UFC, UECE, UFCA e UNILAB ofertam cerca de 206 vagas no Ceará para cargos técnicos-administrativos e de de nível superior. O candidato com interesse em participar deverá possuir nível de escolaridade entre o ensino médio técnico e o ensino superior. As taxas de inscrições variam de R$ 60 a R$ 120. Veja lista:

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Inscrições: até o 3 de julho, com taxa de R$ 60 a R$ 104

Número de vagas: 25

Provas: prova de múltipla escolha para todos os cargos e prova prática para os cargos de níveis médio

Cargos: assistente em Administração, Revisor de Textos Braille, Técnico de Laboratório - Área Biotério, Técnico em Eletricidade, Técnico em Enfermagem, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Administrador, Arquivista, Assistente Social, Engenheiro - Área Elétrica, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Estatístico, Médico - Área Pediatria, Médico - Área Psiquiatria, Pedagogo, Psicólogo, Sociólogo, Técnico Desportivo.

Salários: R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66 com a carga horária semanal de 20h ou 40h.

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Inscrições: até 14 de julho, com taxa de R$ 90 a R$ 120

Número de vagas: 19

Provas: prova de múltipla escolha com questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos para todos os inscritos.

Cargos: Bibliotecário/Documentalista; Engenheiro/Engenharia Mecânica; Médico/Otorrinolaringologia; Técnico de Laboratório nas área de Eletrotécnica; Física; Gestão da Produção; Laminação e Corte de Rocha; Microscopia Eletrônica; Química; Refrigeração e Climatização; Ensaios Mecânicos; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia.

Salários: R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 com carga horária semanal de 20h ou 40h

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Inscrições: entre 12 e 26 de julho de 2019, com taxa de R$ 120.

Número de vagas: 120

Provas: Escrita Dissertativa e Prova Didática.

Cargos: professor substituto nas áreas de Administração; Biológicas; Ciências; Ciências Biológicas; Ciências da Computação; Educação; Educação Física; Enfermagem; Filosofia; Física; Geografia; História; Letras; Matemática; Medicina; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; Química; Serviço Social; Sociais e Veterinária.

Salários: R$ 987,55 a R$ 5.641,54, com carga horária semanal de 20h a 40h.



Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

Inscrições: 1º de agosto até dia 11 de agosto, com taxa R$ 90 até 120

Número de vagas: 42

Provas: Múltipla Escolha para todos os cargos e Prova Prática para os cargos de níveis Médio

Cargos: Técnico-Administrativo; Técnico de Audiovisual; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório/ Biotério; Técnico de Laboratório/ Enfermagem; Técnico de Laboratório/ Física; Técnico de Laboratório/ Microscopia; Técnico de Laboratório/ Química; Técnico em Segurança do Trabalho; Administrador; Auditor; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Psicólogo, Publicitário; Médico especialista em Medicina do Trabalho e Arquivista.

Salários: R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66 com a carga horária semanal de 20h ou 40h.