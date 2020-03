Universidade de Fortaleza oferta 462 vagas em cursos gratuitos

Com o objetivo de capacitar a população para o mercado de trabalho, a Universidade de Fortaleza oferece 462 vagas de cursos em 19 modalidades. As inscrições serão feitas nesta sexta-feira (6), no Centro de Formação Profissional (CFP), projeto ligado à Vice-Reitoria de Extensão.

Interessados em adquirir novas capacitações devem ter, no mínimo, 16 anos e comparecer à Universidade de Fortaleza para realizar a inscrição, que deverá ser feita presencialmente. É preciso apresentar CPF, RG e comprovante de residência com cópias.

As inscrições serão feitas após distribuição de fichas de atendimento, que acontecerá das 7h30 às 12h, por ordem de chegada, no estacionamento do bloco da Odontologia, próximo à Avenida Dr. Valmir Pontes.

Projeto

O Centro de Formação Profissional tem o propósito de capacitar a população, por meio de cursos técnicos e profissionalizantes, para facilitar a entrada no mercado, garantindo renda e qualificação. “A Universidade de Fortaleza, em seu papel social, visa a transformação da sociedade, e busca oferecer oportunidades de crescimento”, explica o coordenador da Divisão de Responsabilidade Social da Universidade de Fortaleza, professor Marcos Mauricius Holanda.

Cursos ofertados