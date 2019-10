Universidade aumenta prazo para que vítima de queda de edifício aprovado em concurso se apresente

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) estendeu o prazo para realização de exames admissionais de um dos sobreviventes da tragédia do Edifício Andrea, que desabou na terça-feira (15), em Fortaleza.



João Ycaro Coelho de Menezes, último a ser retirado com vida dos escombros, foi aprovado para o cargo de de Analista da Gestão em Educação Superior da instituição.

A vítima deveria ter comparecido no dia 17 de outubro à Coordenadoria de Perícia Médica do Estado para perícia de admissão no cargo público para o qual foi aprovado, mas por causa do acidente no prédio em que morava, a Uece informou que a etapa do processo será remarcada, sem que o João Ycaro seja prejudicado no processo.

"Tendo em vista que o candidato residia no “Condomínio Andrea”, que desabou no dia 15/10/2019, a perícia será remarcada tão logo o Sr. João Ycaro esteja totalmente recuperado. Esclarecemos ainda que o processo de nomeação para o candidato ser empossado no cargo está em tramitação para publicação em DOE, sem prejuízo para assumir o cargo nesta Instituição de Ensino Superior", diz a nota.

Desabamento

O Edifício Andrea desabou por volta das 10h30 da manhã da terça-feira (15) e resultou na morte de nove pessoas. Sete foram resgatadas com vida. Minutos antes do prédio ruir, engenheiros e funcionários da empresa responsável pelas obras de reforma da edificação estiveram no local. Imagens do circuito interno de vigilância mostraram um pedreiro quebrando parte dos pilares sob inspeção dos engenheiros. Eles conseguiram sair do prédio antes da tragédia.