Unifor abre processo seletivo 2019.2 com descontos, parcelamentos e financiamentos

A Universidade de Fortaleza (Unifor), desde o dia 8 de abril, iniciou o processo de inscrição para o Processo Seletivo 2019.2, com muitas novidades. A principal delas são as vantagens financeiras, em forma de descontos, parcelamentos e financiamentos para o aluno que ingressar no segundo semestre de 2019. Também tem a inauguração do novo campus para Medicina Veterinária e mudanças em matrizes curriculares dos cursos de gestão, Educação Física e Ciência da Computação.

Os cursos noturnos estão com mensalidades 20% mais baixas durante toda a graduação, com exceção de Cinema e Audiovisual e Comércio Exterior. A medida beneficia tanto os alunos novatos e graduados como os de outras instituições de ensino superior que desejam transferir-se para a Unifor.

Parcelamento

A Unifor adotou também o parcelamento proprio da graduação para todos os seus cursos (com exceção de Medicina e Odontologia), sem acréscimo de juros. Durante a graduação, o aluno só paga 50% do valor da mensalidade. A diferença só será paga após a conclusão, pelo mesmo período do curso. Vale ressaltar que os alunos também podem financiar a sua graduação por meio do FIES (Ministério da Educação) e do P-FIES (Banco do Nordeste).

Para os egressos da Unifor que desejarem fazer segunda graduação, o desconto é de 20% nas mensalidades, em qualquer turno. Já funcionários de instituições conveniadas também serão beneficiados com descontos de 10 a 15% nas mensalidades. Há ainda descontos para membros do mesmo grupo familiar e para o aluno que opte pela quitação antecipada do semestre.

Outros benefícios

A Unifor disponibiliza aos seus alunos outros benefícios indiretos, que acabam por representar ganhos financeiros significativos. O principal deles é a política de bolsas, com valores variados, de acordo com a sua natureza: arte, esporte e monitoria. E, caso o aluno ou o seu responsável financeiro perca o emprego, o Seguro Educacional cobrirá o pagamento integral de até seis mensalidades do semestre em curso.

Processo Seletivo

A prova para todos os cursos será realizada dia 19 de maio, às 8h, no Campus da Unifor. Serão provas diferentes de acordo com o curso desejado. Para os cursos de Bacharelado e Licenciatura, inclusive Medicina, a prova terá duração de 4h30 e contará com 60 questões de múltipla escolha, além da Redação. Para os Cursos Superiores de Tecnologia, o exame terá duração de 3h30, e contará com 30 questões de múltipla escolha, além da Redação. A inscrição pode ser feita no site www.unifor.br. Mais informações: (85) 3477.3400

Cursos noturnos com desconto

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Energias Renováveis, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Eventos, Marketing, Odontologia e Psicologia.

Cursos ofertados no Vestibular

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design de Moda, Eventos, Jornalismo, Marketing.

Centro de Ciências Jurídicas

Direito.

Centro de Ciências da Saúde

Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Centro de Ciências Tecnológicas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Energias Renováveis, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Ambiental Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.

Serviço

- Vestibular Unifor 2019.2

- Inscrições abertas

- Prova: 19 de maio de 2019

- Taxas de Inscrição: R$ 200 para o curso de Medicina, R$ 100,00 para os cursos de Bacharelado Licenciatura e R$ 50,00 para cursos de Graduação Tecnológica

- Mais informações: (85) 3477.3400