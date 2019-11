Unifametro inaugura campus na Aldeota com sete cursos de ensino superior

A Unifametro inaugura em dezembro, no bairro da Aldeota, o sétimo campus da instituição no Ceará. Localizado no Shopping Avenida, no coração da cidade, o novo campus reúne cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento e começa a operar no próximo semestre, com vestibular aberto já para o processo seletivo 2020.1.

Inicialmente, o campus contará com os cursos de Nutrição, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos e Estética e Cosmética. Segundo a reitora da instituição, Denise Maciel, a escolha dos primeiros cursos surgiu a partir de uma demanda na região.

“Nosso objetivo é atingir um público que, por morar ou trabalhar na Aldeota, teria dificuldade de se locomover para outros espaços da cidade para cursar uma faculdade. Dessa maneira, mapeamos os principais cursos de interesse desse público, que tem um perfil mais jovem e que busca aperfeiçoamento na profissão, e conseguimos chegar a um espaço que já era nosso sonho antigo”, comentou.

Pós-Graduação

Além dos cursos de graduação, o novo campus também conta com sete cursos de pós-graduação, nas modalidades MBA e especialização. Na área de Administração e Negócios, quem busca aperfeiçoamento pode escolher entre os MBAs em Auditoria e Controladoria, Gestão de Serviços da Saúde ou Gestão Estratégica de Pessoas.

Para quem é da área da Saúde, há especializações em Nutrição Geriátrica, Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Já para quem busca aprofundar os estudos na área jurídica, há uma especialização em Direito Imobiliário.

Financiamento

Alunos que buscam financiamento podem se candidatar, após a aprovação no vestibular, ao PraValer, programa de financiamento sem juros que é parceiro da Unifametro e permite aos alunos pagamento parcelado das mensalidades do centro universitário.

Com mais de 30 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, a Unifametro possui sete campi em Fortaleza, Cascavel e Maracanaú e infraestrutura completa, com cinco núcleo de atividades e mais de 50 laboratórios.

Para mais informações sobre o vestibular, inscrições ou crédito universitário, consulte o site da instituição http://www.unifametro.edu.br/ ou ligue para (85) 3206-6400.