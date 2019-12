Unidades de saúde de Fortaleza registram longas filas no mutirão de prevenção ao câncer de pele

Duas unidade de saúde de Fortaleza registraram, neste sábado (7), longas filas no Mutirão de Prevenção do Câncer de Pele. O mutirão faz parte da campanha “Dezembro Laranja”, promovida em todo o País e tem a finalidade de aumentar o conhecimento da população sobre o câncer de pele, alertando acerca da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Em Fortaleza, os mutirões acontecem no Hospital Universitário Walter Cantídio, no Bairro Rodolfo Teófilo e no Centro de Dermatologia Dona Libânia, no Centro.

No primeiro, a fila começou a se formar por volta das 4 horas. A cabeleira, Regina Lúcia Pereira da Silva, veio do Bairro Antônio Bezerra. Ela afirmou que chegou às 5 horas e já havia fila no local. Ela trouxe a neta, que apresenta manchas nas pernas. “Eu cheguei cedo, pois já sabia que ia ter muita gente. E tenho que conseguir uma consulta, já que para você conseguir uma nesta especialidade é muito difícil”, disse.

A aposentada Iva Ferreira da Costa também chegou cedo. Com uma macha no rosto, ela diz ser difícil conseguir consultas do tipo nos postos de saúde. "Aí você vem para cá e passa por uma humilhação dessas”, reclama.

O balconista José Marques veio fazer exames depois que detectou algumas pintas no braço. “Apareceram umas manchas aqui no braço e quero ver o que é. Espero ser atendido”, afirma.

Centro de Dermatologia Dona Libânia, no Centro Vc Repórter

Neste sábado, acontecem três mutirões de atendimento dermatológicos para a prevenção do câncer de pele no Ceará. Além do Hospital Universitário Walter Cantídio e do Centro de Dermatologia Dona Libânia, o movimento ocorre também no Centro de Dermatologia e Doenças Infecciosas, em Juazeiro do Norte.

Serviço:

Dezembro Laranja - Mutirão de Prevenção do Câncer de Pele