Último fim de semana de julho tem 16 praias de Fortaleza adequadas para os banhistas; veja lista

Quem estiver aproveitando as férias em Fortaleza neste último fim de semana de julho vai poder usufruir de 16 praias próprias para banho, entre as 31 monitoradas pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace), conforme boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (26). Veja lista:

Zona Leste

Na zona leste, que corresponde à extensa área da Praia do Futuro, o alerta vai para os extremos do Farol e do Caça e Pesca, segundo informa a Semace.

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04 P

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03 P

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02 P

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Zona Central

Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió P

Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Zona Oeste

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

As praias impróprias são aquelas com amostras que não atingem o perfil ou apresentam proporção superior a 2,5 mil coliformes por 100 mililitros d’água. A praia também é condenada quando há esgoto, resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho, informa a Semace. Para ser considerada adequada para banho, a praia deve estar aprovada em, pelo menos, quatro dos cinco exames mais recentes, feitos com amostras recolhidas pelos técnicos da Semace nos locais.