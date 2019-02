Último domingo de pré-carnaval acontece em Fortaleza; veja imagens

O último domingo de Pré-carnaval em Fortaleza reuniu crianças e adultos em dois polos da cidade nesta manhã. A chuva atrapalhou, mas não impediu a festa no Centro da Capital, fosse no Passeio Público, ou no Polo dos Queijos.

No Passeio Público, a festa com mais um Bloquinho Infantil foi comandada pela Banda Aquarela. Fantasias de diferentes personagens da cultura pop deram o tom entre as crianças. Mesmo com a chuva, muitos pais trouxeram os pequenos para curtir a festa. O movimento, contudo, foi bem menor que nos domingos anteriores.

A atendente comercial Laís de Deus Lima trouxe a sobrinha, Yane de Deus Lima, para curtir o bloquinho infantil no Passeio Público pela primeira vez depois de tentar vir no domingo passado. "Não dá pra deixar de aproveitar o último fim de semana de Pré-Carnaval", afirmou Laís.

Diego Barbosa

Brito Magalhães e Francisca Paiva, por sua vez, trouxeram a filha Luciana Ferreira, de três anos, desde o primeiro domingo ao Bloquinho Infantil. A mãe diz que a pequena adora Carnaval e se fantasiar. Nos domingos anteriores, já veio de Chapeuzinho Vermelho e Frozen.

Diego Barbosa

A vendedora Ticiane Cavalcante trouxe o filho, Benício Cavalcante, de oito meses, pelo segundo domingo consecutivo. Apreciadora da alegria momina, ela afirma que "quis trazer porque, com essa violência, ter um espaço seguro e animado para as crianças é muito bom". A fantasia de Mickey do bebê é devido à paixão da mãe pelo personagem, que considera atemporal.

Diego Barbosa

Yasmim Kathelley Pereira, 10 anos, se fantasiou de Rainha de Bateria porque já conquistou o título uma vez no Carnaval de Fortaleza, entre as crianças, em 2017. "Amo o Carnaval e sempre me preparo pra essa época", ressalta.

Diego Barbosa

Já a promotora de vendas Aline Silva trouxe o filho João Miguel, de quatro anos, desde o primeiro ano dele para o Pré-Carnaval de Fortaleza e compareceu em todas as edições do Bloquinho Infantil neste ano. "A escolha pelo Huck é porque ele ama o personagem. Ele que escolheu a fantasia", explica. "Indico a todo mundo que venha porque é um Carnaval muito tranquilo, bem família".

Diego Barbosa

O mascote do Bode Ioiô, um dos mais tradicionais ícones da cultura cearense, também compareceu ao evento. O personagem, inclusive, está circulando por todos os polos do Pré-Carnaval de Fortaleza destilando animação neste domingo.

Diego Barbosa

Perto dali, no Polo dos Queijos, impera a tradição do samba até às 14h. Tranquila e reunindo diferentes perfis de foliões, amigos, familiares e crianças, a festa acontece com o Projeto Samba Delas e Renato Black e Banda. Tudo deve finalizar às 16h.

Diego Barbosa

Os servidores públicos Kelson Martins e Thelma Thé trouxeram a filha, Maria Theresa, de um ano, para o último dia de Pré Carnaval no Polo dos Queijos. É a primeira vez que eles vêm, após passar por vários espaços da Capital nesse período de festa. "O ambiente é familiar e tranquilo para as crianças. Fortaleza tem ganhado, inclusive, mais destaque no Brasil por oferecer espaços como esse, com uma programação maravilhosa", observa Thelma.

Diego Barbosa

A professora Socorro Pereira integra o Bloco das Pereirinhas, em alusão ao sobrenome da família. Ela anda acompanhada das irmãs, Odália, Lireda, Amélia e Lucineide. O quinteto sempre se fantasia da mesma forma, e já se vestiram de oncinha, anjo, abacaxi e Mulher Maravilha. O costume já tem 10 anos. Neste último dia de Pré-Carnaval, curtido desde o início por elas, as irmãs já circularam pelo Mercado dos Pinhões, Benfica e Praça do Ferreira. No Polo dos Queijos, a fantasia escolhida foi de coruja. "É uma homenagem a mim, que sou professora. E também porque somos muito observadoras", confessa Socorro, entre risadas.