UFC seleciona professores para Fortaleza e Sobral com remuneração que chega à R$ 9.600

Serão selecionados três novos professores para a Universidade Federal do Ceará (UFC), nos campi Fortaleza e Sobral, na área de Geografia, Medicina e Finanças, com remuneração que chega à R$ 9.616,18. As inscrições começam no dia 12 de setembro e seguem até 1º de outubro para o processo seletivo que será dividido em três etapas: prova escrita subjetiva; didática; avaliação de títulos. A primeira prova só poderá ocorrer após 120 dias da publicação do edital no Diário Oficial da União.

Em Fortaleza, a seleção é para professor da carreira do magistério superior, classe A, no setor de estudo Geografia Humana, para o Centro de Ciências. O edital exige o título de doutor para carga horária de 40h semanais com dedicação exclusiva à Instituição e a remuneração para o cargo será de R$ 9.616,18.

Já em Sobral, há oportunidades para professor adjunto e auxiliar. Quem for selecionado para a vaga de professor-adjunto do Curso de Finanças deve lecionar no setor de estudo História Econômica e Finanças. É exigido título de doutor para a carga horária de 40h semanais, também com salário de R$ 9.616,18 e proibição de exercer outra atividade remunerada pública ou privada.

Já a vaga de professor auxiliar é para o curso de Medicina em Sobral, no setor de estudo Pediatria/Semiologia/Internato. O selecionado deve cumprir carga horária de 20h semanais e receber salário de R$ 2.236,32, sendo exigida graduação em Medicina.

Acessibilidade para a prova

Os candidatos com deficiência, que necessitem de tratamento diferenciado na realização das provas, poderão solicitar adaptações mediante requerimento disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Devem ser indicadas as tecnologias assistivas e as condições específicas necessárias.

Incrições para a seleção

Os interessados em participar da seleção devem preencher o Requerimento de Inscrição, disponível no site www.progep.ufc.br, e entregá-lo presencialmente na secretaria do Departamento ou Campus referente à vaga, junto à documentação listada no edital. Também é possível realizar a inscrição via Correios, enviando o material ao endereço da secretaria.