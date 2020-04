UFC recebe certificação do Lacen e passa a realizar diagnósticos de Covid-19 no Ceará

Após receber certificação do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), a Universidade Federal do Ceará passa a realizar testes para diagnosticos de Covid-19. A informação foi divulgada pela Instituição, na noite deste sábado (4). Serão realizados cerca de 300 testes por dia pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM).

De acordo com o diretor do NPDM, professor Odorico de Moraes, para a realização dos diagnósticos, os pesquisadores vão se revezar em três turno. “A gente quer fazer no mesmo padrão que está sendo feito lá [no Lacen]”, disse. Odorico destacou ainda que a UFC aguarda a chegada dos insumos que serão enviados pelo Lacen para dar início aos trabalhos.

Uma equipe do Laboratório Central visitou as instalações do núcleo nesta semana e deu a certificação para que o local realize os diagnósticos da Covid-19, segundo a a coordenadora do Laboratório de Farmacogenética (Farmagen), Raquel Montenegro.

No mês de março, o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos e o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) cederam ao Estado dois equipamentos que permitiram um aumento de 320 exames para diagnosticar a doença, segundo informações da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).