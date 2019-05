UFC oferece 676 vagas para Casas de Cultura Estrangeira

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou, nesta segunda-feira (20), os editais para o semestre I e teste de nível de 2019.2 das Casas de Cultura Estrangeira. São 676 vagas no total, com 308 para o primeiro semestre de curso e outras 368 para outros semestres.

As inscrições poderão ser realizadas das 8h do dia 30 de maio até 23h59 do dia 5 de junho, somente pela internet, no site da Coordenadoria de Concursos (CCV). O valor é R$ 70,00 e deve ser pago até 6 de junho. A inscrição será confirmada apenas após o pagamento.

Para os candidatos que querem solicitar isenção da taxa devem preencher um formulário no endereço eletrônico da CCV, das 8h do dia 23 às 18h do dia 24 de maio. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 27 de maio.

O exame de admissão no semestre I acontecerá no dia 7 de julho, às 9h, enquanto o teste de nível será aplicado às 15 h do mesmo dia. Os locais de prova serão informados aos candidatos no dia 3 de julho, também por meio do site da CCV.

Para o primeiro semestre, são 22 vagas para a Casa de Cultura Alemã, 66 para a Britânica, 66 para a Francesa, 88 para a Hispânica, 22 para a Italiana e 44 para a Portuguesa.

Já para os outros semestres (teste de nível), são 65 vagas para a Alemã, 135 para a Britância, 35 para a Francesa, 65 para a Hispânica, 30 para a Italiana e 38 para a Portuguesa.