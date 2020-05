UFC mantém suspensão de aulas presenciais até dia 14 de junho devido à pandemia do novo coronavírus

As atividades presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC) seguem suspensas até o dia 14 de junho, após decisão aprovada neste sábado (16), como forma de evitar a propagação da Covid-19. Os gestores avaliaram o último decreto estadual, anunciado no dia 5 de maio, com medidas mais rigidas para isolamento social e a autorização do Ministério da Educação (MEC).

Em portaria do MEC, nº 473, de 12 de maio de 2020, foi prorrogada a autorização da substituição de atividades presenciais por aulas a distancia com a utilização de recursos tecnológicos até o dia 14 de junho. Assim, a UFC optou por ampliar o período de ações remotas aprovado no dia 31 de março.

Neste cenário, a Instituição orienta a realização de atividades acadêmicas remotas, incluindo orientações, fóruns e aulas mediadas por tecnologia, mas mantém suspensas as demandas presenciais dos estágios supervisionados obrigatórios.

Segue em funcionamento as atividades presenciais de internato em saúde, além do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac) e a Farmácia-Escola.Os estudantes que vivem nas Residências Universitárias continuam recebendo refeições por serviço de entrega durante o novo período, como ressaltou a UFC.

Em caso de emergências, são oferecidos os serviços na Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor (CPASE), na Clínica-Escola de Psicologia, além de atendimento psicológico e assistência social da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).