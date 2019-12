UFC lança editais com 761 vagas para as Casas de Cultura Estrangeira

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou, nesta quarta-feira (4), os editais para o semestre I e teste de nível para 2020.1 das Casas de Cultura Estrangeira. São 761 vagas no total, com 462 para o primeiro semestre de curso e outras 299 para outros semestres.

As inscrições podem ser realizadas das 8h do dia 14 de dezembro de 2019 até 23h59 do dia 12 de janeiro de 2020, somente pela internet, no site da Coordenadoria de Concursos (CCV). O valor é R$ 70,00 e deve ser pago até 13 de janeiro. A inscrição só será confirmada após o pagamento.

Para os candidatos que querem solicitar isenção da taxa devem preencher um formulário no endereço eletrônico da CCV, das 8h do dia 9h às 18h do dia 10 de dezembro. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 11 de janeiro de 2020.

O exame de admissão no semestre I acorre no dia 2 de fevereiro, às 9h, enquanto o teste de nível será aplicado às 15 h do mesmo dia. Os locais de prova serão informados aos candidatos no dia 29 de janeiro de 2020, também por meio do site da CCV.

Confira as vagas:

Para o primeiro semestre, são 88 vagas para a Casa de Cultura Alemã, 132 para a Britânica, 88 para a Francesa, 66 para a Hispânica, 22 para a Italiana e 44 para a Portuguesa.

Já para os outros semestres (teste de nível), são 99 vagas para a Alemã, 72 para a Britância, 20 para a Francesa, 45 para a Hispânica, 41 para a Italiana e 22 para a Portuguesa.