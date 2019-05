UFC lança concursos para professor e técnico-administrativo com salários de até R$ 9.600

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou dois editais de concursos públicos, entre esta quinta (30) e sexta-feira (31), para cargos de nível médio e superior, com 23 vagas no total. Os salários variam entre R$ 2.904,96 e R$ 9.600,92.

O primeiro edital tem quatro vagas para o cargo de professor do magistério superior, que serão distribuídas entre o Centro de Ciência e as Faculdades de Medicina e Educação, todas para os campus de Fortaleza. A remuneração chega a R$ 9.600,92.

Para este primeiro concurso, as inscrições iniciam na próxima quinta-feira (6) e seguem até dia 25 de junho. Elas podem ser realizadas de forma presencial, por intermédio de procuração, ou pelos Correios. As taxas variam entre R$ 144 e R$ 240, a depender do cargo escolhidos. As vagas são para os cargos de professor Adjunto-A, com jornada de 40h semanais.

No Centro de Ciências, a vaga é para o Departamento de Geologia, no setor de estudo Geotécnica e Engenharia Geológica. A UFC exige dedicação exclusiva para esse cargo, sem outro vínculo empregatício.

Já na Faculdade de Medicina, há duas vagas para o Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, no setor de estudo Ginecologia e Obstetrícia, com regime de trabalho de 40 horas semanais. Na Faculdade de Educação, há uma oportunidade para o Departamento de Estudos Especializados, no setor de estudo Trabalho, Gestão e Política, Educacional.

Para se inscrever, os candidatos devem ter título de doutor nas respectivas áreas de formação e procurar as secretarias dos departamentos de interesse. O atendimento é em horário comercial.

Técnico-Administrativo

O segundo edital, lançando nesta sexta-feira (31), oferta 19 vagas para os cargos de técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auditor, bibliotecário/documentalista, engenheiro/área de engenharia mecânica, médico/área de otorrinolaringologia.

Os salários para as oportunidades vão de R$ 2.904,96, para nível médio, a R$ 5,638,66, para nível superior. Os cargos são distribuídos entre os campi de Fortaleza, Sobral e Russas.

Os interessados em disputar uma vaga para um dos cargos de técnico-administrativo devem se inscrever pela internet, no site da Coordenadoria de Concursos (CCV), a partir das 8h do dia 10 de junho até as 23h59 do dia 14 de julho. As taxas são de R$ 90, para nível médio, e R$ 120, nível superior.