UFC implementa a partir de junho um posto de coleta de medicamentos vencidos

A Universidade Federal do Ceará (UFC) passará a recolher medicamentos vencidos ou em desuso em um posto permanente de coleta proporcionando um melhor descarte desses artigos. A previsão é que o posto comece a funcionar a partir do dia 10 de junho, na Farmácia-Escola do campus Porangabuçu, de acordo com a professora e diretora do local, Cristiani Lopes.

"Medicamentos são resíduos persistentes tanto no solo como em rios, lagoas e no mar. Eles não se degradam e existem vários estudos mostrando que são encontrados resíduos de fármacos no meio ambiente. Como exemplo clássico, já é comprovado que a presença de hormônios causa a feminização de peixes", afirma a professora. Cristiani ressalta que o descarte inadequado também gera riscos para humanos, podendo contaminar água e alimentos.

O posto de recolhimento da UFC vai receber qualquer tipo de remédios para humanos ou animais, além de embalagens com resíduos como frascos de xarope, cápsulas, seringas, bisnagas com cremes, pomadas, géis e outros. Esses artigos devem ser levados na embalagem original, sem necessidade de arrumar de outras formas. Vale lembrar que produtos cosméticos não são aceitos.

"Este projeto surgiu da necessidade de um programa permanente aqui em Fortaleza, pois vários estados no Brasil já possuem programas de recolhimento de medicamentos da população", diz Cristiani. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Capitão Francisco Pedro, 1210, Rodolfo Teófilo.

Campanha

O programa Descarte de Medicamentos da Farmácia-Escola está realizando até esta sexta-feira (31), no campus do Porangabuçu, uma campanha de descarte de medicamentos. Até agora já foram recebidas cerca de 70 embalagens. Além do recolhimento, alunos e farmacêuticos estão distribuindo folhetos e informações sobre o tema. Os interessados podem encontrar a tenda da ação no Espaço das Mangueiras, na rua Alexandre Baraúna, 949, bairro Rodolfo Teófilo.

Outros dois campi da UFC em Fortaleza também receberão a campanha. Nos dias 4, 5 e 6 de junho a tenda estará no Benfica, dentro do Centro de Humanidades 1 (próxima à Casa de Cultura Britânica). Já no Pici, a ação estará concentrada em frente ao Restaurante Universitário, ao lado do Instituto de Cultura e Arte (ICA), nos dias 11, 12 e 13 do mesmo mês. O atendimento acontece pela manhã, das 8h às 12h.

Serviço:

Posto permanente de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso

Data: A partir do dia 10 de junho.

Local: Farmácia-Escola da UFC, campus Porangabuçu (Rua Capitão Francisco Pedro, 1210 — Rodolfo Teófilo).

Horário de atendimento: 8h às 17h.