UFC decide pela suspensão das aulas presenciais e atividades acadêmicas por 15 dias

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai seguir o plano de ação do Governo do Estado referentes ao coronavírus e suspender as atividades acadêmicas presenciais por um período de 15 dias, a partir desta terça-feira (17). A medida se justifica pelos cuidados na prevenção contra o novo vírus, que, na tarde desta segunda-feira (16) já tinha nove casos confirmados no Ceará.

Mais cedo, também nesta segunda, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE) decidiram suspender temporariamente as aulas presenciais. Na Uece, a medida vale até 31 de março. No IFCE, até a próxima sexta-feira (20). A Universidade de Fortaleza também publicou nota informando a "interrupção temporária das aulas" até o dia 31 de março. O Centro Universitário Unifanor também anunciou a suspensão de aulas presenciais "por ora, sem tempo determinado", a partir desta terça-feira (17). E, em Sobral, o Centro Universitário Inta (Uninta) anunciou que também suspenderá as aulas e atividades presenciais por três semanas, a partir desta segunda.

Além das aulas presenciais, o provimento da UFC aponta a suspensão de estágios supervisionados obrigatórios (exceto internato em saúde), atividades nas bibliotecas universitárias, visitas a equipamentos culturais e científicos da universidade, colações de grau e férias de profissionais de saúde.

Dentre os serviços oferecidos à comunidade acadêmica, também estão suspensos os ônibus intercampi e as atividades de atendimento nas clínicas odontológicas, salvo em casos de urgência.

O restaurante universitário permanecerá funcionando exclusivamente para os alunos das residências universitárias e estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As atividades presenciais dos bolsistas de graduação também serão suspensas, mantendo a remuneração.

Mesmo com a interrupção temporária, o calendário acadêmico previsto para este semestre permanece mantido, podendo ser reavaliado posteriormente, a partir da evolução o quadro de saúde pública. A princípio, o retorno das atividades normais ocorre no dia 1º de abril.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.