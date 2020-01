UFC altera edital de concurso e inclui cargos com salários de R$ 4,6 mil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10) mudanças no edital 129/2019, de agosto do ano passado, sobre o concurso público para servidores técnicos-administrativos.

O edital que chegou a ser suspenso pelo reitor Cândido Albuquerque no dia 23 de dezembro. Na tarde do mesmo dia, a decisão foi revogada e o concurso foi mantido. As oportunidades são para níveis médio e superior com salários que podem chegar até R$ 4,6 mil.

As alterações mexem com o número de vagas, que sobe de 26 para 29; no prazo de validade, que subiu de um para dois anos; e o calendário do concurso público. Foram incluídos os cargos de geólogo e técnico de laboratório/oceanografia geológica, em Fortaleza.

Um novo prazo de inscrição foi estabelecido: de 25 de março a 12 de abril de 2020. Os interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem fazê-lo de 16 a 18 de março de 2020. A taxa de inscrição é de R$ 90 para candidatos de nível médio. Já para nível superior, a inscrição custa R$ 120.

Vagas

Em Fortaleza, as vagas para nível superior são para:

Administrador (4 vagas)

Arquivista (2 vagas)

Nutricionista (1 vaga)

Pedagogo (2 vagas)

Roteirista (1 vaga)

Geólogo (1 vaga)

Também é ofertada uma vaga para técnico de laboratório/oceanografia geológica, sendo exigido para esta cargo que o candidato tenha ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo mais curso técnico na área ou ensino médio completo e experiência de seis meses na área, comprovada mediante declaração de instituição Pública ou registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS.

Para o Campus de Crateús, há ofertas de nível superior para:

Administrador (2 vagas)

Analista de tecnologia da informação / processos de negócio (1 vaga)

Analista de tecnologia da informação / arquitetura e desenvolvimento de sistemas (1 vaga)

Assistente social (1 vaga) e bibliotecário / documentalista (1 vaga)

Também há 6 vagas de nível médio para o cargo de técnico de laboratório (geologia; mecânica dos solos; meio ambiente; lavra e planejamento de minas; sistemas computacionais), 1 para técnico em edificações e 1 para assistente em administração.

Já em Quixadá há 1 vaga para técnico de laboratório / design digital, com qualificação exigida de ensino médio profissionalizante na área ou ensino

médio completo + curso técnico na área.

O Campus de Russas, por fim, tem oferta de uma vaga para assistente social, com exigência de curso superior, e técnico de laboratório/construção civil (1 vaga), de nível médio.

Exclusão de cargos

O edital 04/2020 excluiu os cargos de técnico em eletroeletrônica do Campus da UFC em Quixadá e técnico em saneamento do Campus da UFC em Crateús. A alteração ocorreu tendo em vista que os cargos mencionados, vagos e que vierem a vagar, estarão extintos a partir de 26 de fevereiro de 2020.