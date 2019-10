UFC abre concurso para professor com vagas para os campi de Fortaleza e Sobral

A Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) tornou público o edital para concurso público de professor adjunto do Ensino Superior na última terã-feira (01). São ofertadas duas vagas para o campus de Fortaleza e duas para Sobral. As inscrições estarão abertas entre os dias 24 e 31 de outubro e podem ser feitas presencialmente, por procuração ou por envio dos Correios.

Para o campus da UFC em Fortaleza, selecionam-se um professor para o Departamento de Biologia e outro para o Departamento de Administração. Em Sobral, são duas vagas para docentes do curso de Engenharia Elétrica.

A remuneração prevista é de R$ 9.616,18 e os cargos exigem dedicação exclusiva, com jornada de 40h semanais,

Todas as vagas são destinadas à ampla concorrência e exigem título de doutor. Para professor do curso de administração, aceitam-se candidatos com qualquer graduação e doutorado em administração, contabilidade ou engenharia de produção. As outras três vagas preveem graduação e doutorado nas áreas do concurso.

Para realizar as inscrições, os candidatos devem fazer o requerimento de inscrição no endereço eletrônico e efetivar a inscrição nos departamentos responsáveis, presencialmente ou por procuração. Além disso, os interessados podem enviar as documentações pelos Correios, mediante Sedex, às secretarias dos departamentos interessados.