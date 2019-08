UFC abre concurso com quatro vagas para professores

A Universidade Federal do Ceará (UFC) permanece até o dia 27 de agosto com inscrições abertas para concurso público que visa selecionar quatro professores, sendo dois para o campus de Fortaleza e dois para o campus de Sobral.

Em Fortaleza, uma das vagas é para o Departamento de Física, no setor de Física Computacional e Aprendizado de Máquina: Aplicações em Sistemas Complexos. O cargo é em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

Há ainda uma colocação para o Departamento de Medicina Clínica, no setor de estudo Clínica Médica / Gastroenterologia / Semiologia.

Campus de Sobral

Em Sobral, uma das vagas é destinada ao Curso de Psicologia, na área de Análise do Comportamento. A outra colocação é voltada para o Curso de Medicina, no setor de Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde. As duas são para uma jornada semanal de trabalho de 40 horas e dedicação exclusiva.

Todas as vagas exigem título de doutor. Nas vagas com dedicação exclusiva a remuneração é de R$ 9.616,18, com taxa de inscrição de R$ 240. Já para a vaga do Departamento de Medicina Clínica, a carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 5.831,21, com taxa de inscrição de R$ 146.

As inscrições podem ser realizadas por procuração ou presencialmente nas unidades acadêmicas, das 9h às 12h e das 14h às 17h, nos Departamentos de Física e de Medicina, em Fortaleza, e no Curso de Psicologia, em Sobral. No Curso de Medicina do Campus de Sobral, o horário das inscrições é das 9h às 12h e das 13h às 16h.