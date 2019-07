Uece e centro de pesquisa ofertam cursos a distância em informática e vendas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell (Lead), abre inscrições para cursos a distância gratuitos nas áreas de informática e vendas. Seiscentas das mil vagas serão oferecidas, de preferência, para pessoas com deficiência ou vulnerabilidade social, sendo a primeira comprovada por atestado de autodeclaração. As demais vagas serão disponibilizadas para o público em geral.



O Programa de Qualificação Profissional em Informática, Negócios e Vendas, desenvolvido pela Uece o Lead, ofertam sete cursos: Informática Prática, Vendas e Negócios, Introdução ao Desenvolvimento em Java, Desenvolvimento de Software Java, em níveis intermediário e avançado e Java Android. Todos os cursos são gratuitos e dispõem de acompanhamento de intérpretes de libras para surdos na plataforma.



As aulas terão duração entre sete e 15 semanas e são on-line. A plataforma pode ser acessada por via web ou aplicativo móvel e os alunos já devem ter os dispositivos de acesso, como celulares e/ou computadores.



Para a seleção, os candidatos inscritos farão uma prova composta por 10 questões de conhecimentos básicos de Língua Portuguesa e Libras, em caso de deficientes auditivos.



As inscrições estão abertas até o dia 4 de agosto e poderão ser realizadas pelo portal https://www.leadfortaleza.com.br/selecao.