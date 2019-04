Uece divulga cronograma de matrículas dos classificados do vestibular 2019.1

As matrículas dos estudantes que irão ingressar na Universidade Estadual do Ceará (Uece) começam nesta sexta-feira (29). A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgou na noite desta quarta-feira (27) o edital com o cronograma para os candidatos selecionados do vestibular 2019.1.

Os estudantes classificados por sistema de cota devem realizar a matrícula nesta sexta-feira (29), já para os classificáveis, para o caso de vagas remanescentes, será no dia 8 de abril.

Para os candidatos que foram classificados na categoria de ampla disputa, a matrícula será realizada nos dias 11 e 12 de abril. A primeira chamada dos classificáveis nesta categoria acontece no dia 25 de abril e a segunda no dia 30 do mesmo mês.

Para realizar a matrícula, o candidato deverá entregar os seguintes documentos originais e fotocópias legíveis: carteira de identidade, certificado de conclusão do ensino médio ou estudos equivalentes, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar do ensino médio, título de eleitor, prova de quitação com serviço militar, para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos, CPF, comprovante de endereço e uma foto 3x4. Além disso, é necessário levar três formulários eletrônicos, previamente preenchidos no site da Uece.

Os classificáveis deverão acessar o site do vestibular da Uece para verificar as vagas remanescentes. Havendo vaga em seu curso, o candidato deverá assinalar seu interesse no preenchimento dessa vaga através do link "Manifestar Intenção de Matrícula", imprimir o comprovante e seguir as demais orientações descritas no edital.

Em Fortaleza, as matrículas serão realizadas no Auditório Central, Campus Itaperi, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Para os cursos oferecidos nos campi do interior do Estado, as matrículas ocorrerão nas sedes das unidades de ensino do interior do estado.