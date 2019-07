Uece abre inscrições para curso pré-vestibular

As inscrições do curso Pré-Vestibular (UECEVest), da Universidade Estadual do Ceará (UECE) estão abertas até o dia 26 de julho de 2019.

O cursinho preparatório auxilia os estudantes na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para demais vestibulares. As vagas disponíveis se dividem nos turnos da manhã, da tarde e da noite.

Os interessados deverão realizar uma pré-inscrição online e posteriormente efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 170,00. Para comprovar a matrícula é necessário entregar na coordenação do UeceVest, localizada no campus do Itaperi da Uece: comprovante de pagamento de inscrição, três vias do contrato, cópia do RG, do CPF, do certificado de conclusão do ensino médio ou declaração que está cursando, do comprovante de residência com CEP e duas fotos 3x4.

O cursinho intensivo tem duração de cinco meses e mensalidades no valor de R$ 170,00. O aluno receberá material didático e terá direito a carteirinha de estudante.