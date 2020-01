Turistas de São Paulo são resgatados pelos bombeiros após quase se afogarem na Praia do Futuro

O Corpo de Bombeiros resgatou um casal de turistas que estavam se afogando na Praia do Futuro nesta quarta-feira (1). A operação contou com apoio da Polícia Militar (PM) e aconteceu por volta das 12h30. As vítimas receberam tratamento com oxigênio extra, mas não ficaram inconscientes em nenhum momento.

O casal, natural de São Paulo, entrou no água por volta das 12h30 e se afastou da faixa de areia. Ao tentar voltar à praia, ambos tiveram dificuldades e apresentaram sinais de exaustão. Eles foram avistados pela equipe de guarda-vidas que estavam na torre de observação na próxima à barraca Arpão. Com a ajuda dos bombeiros, o casal conseguiu sair do mar.

A operação ainda contou com o suporte da PM, que estava sobrevoando o local em um helicóptero e contava com um médico embarcado na equipe. O casal recebeu suporte de oxigênio ao sair do mar, mas nenhum dos dois chegou a ficar inconsciente.

Após o atendimento na areia, o casal de turistas foi direcionado à unidade de pronto atendimento da Praia do Futuro.