Turista esquece mochila em táxi e aciona polícia e Etufor para recuperar bens

Após esquecer uma mochila com notebook, cartões de crédito e documentos no banco dianteiro de um táxi ao sair do Aeroporto de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (13), um turista de Cabo Verde acionou a polícia e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e conseguiu recuperar os bens. O homem resgatou imagens de câmeras de segurança de um hotel para identificar o veículo.

De acordo com relato do turista caboverdiano à polícia, com as imagens de câmeras de segurança de um hotel no Centro de Fortaleza, onde havia deixado dois amigos momentos antes de desembarcar do táxi, ele conseguiu identificar a numeração do carro. Desta forma, o homem procurou a polícia e a Etufor, que localizou o taxista. Todos os bens do turista foram devolvidos.

O taxista contou que não havia visto a mochila no carro durante a madrugada e devolveu o material por volta de 12h desta sexta-feira (13), após ser acionado pela Etufor.

No boletim de ocorrência, o caboverdiano afirma que esqueceu a mochila no banco dianteiro do táxi, “à vista do motorista”. Além de um notebook, a mochila continha dinheiro, o passaporte e outros documentos importantes do homem, como um cartão de autorização de residência em Cabo Verde e cartão de vacinação.