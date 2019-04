Túnel da Rogaciano Leite passa por reparos após alagamento

O túnel da Avenida Rogaciano Leite, no Bairro Cocó, passa por reparos após o alagamento que se formou no local na manhã desta quinta-feira (4). Devido ao serviço, o equipamento teve o acesso bloqueado.



Conforme o Departamento Estadual de Rodovias (DER), uma das bombas de drenagem do túnel parou de funcionar após ser danificada por causa da obstrução por lixo.



Segundo o DER, a previsão é que o túnel seja liberado para o tráfego de veículos ainda durante essa sexta (5). Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estão no local para orientar os motoristas.