Túnel da Avenida Alberto Sá, no Bairro Papicu, é inaugurado e tem tráfego liberado

O túnel Governador Beni Veras, construído no cruzamento das avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no Bairro Papicu, em Fortaleza, foi inaugurado na manhã deste sábado (21). Após dois anos de obras, o equipamento foi liberado para o tráfego de veículos.

Além da conexão direta da Avenida Alberto Sá com as ruas Tavares Coutinho e Ana Bilhar, o túnel permitiu a eliminação de todos os semáforos existentes no trecho.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), este é o segundo túnel construído sob a Via Expressa. Com 5,2 km de extensão e sem a interferência de semáforos, a via passa a ter, de fato, um tráfego expresso, conectando os bairros Mucuripe e São João do Tauape.

Orçada em R$ 67 milhões, parte do financiamento da obra veio da Caixa Econômica Federal, por meio de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O restante foi oriunda da parceria entre o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.