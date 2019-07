Tucano é encontrado em banheiro de academia no bairro Vila União 

Um tucano foi encontrado, na manhã desta segunda-feira(15), dentro do banheiro de uma academia na rua Almirante Rufino, no bairro Vila União.

De acordo com o tenente Braga do Batalhão da Polícia do Meio Ambiente (BPMA), o dono do estabelecimento chegou cedo ao local e encontrou o tucano no banheiro. Ele acionou a Polícia Militar Ambiental que fez a captura do animal.

O tucano é natural da região da Mata Atlântica do estado do Mato Grosso e será levado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e depois será levado ao seu habitat.