Troféu Sereia de Ouro 2019 homenageia quatro personalidades em solenidade no Theatro José de Alencar

A sociedade cearense prestigiou, em mais uma edição do Troféu Sereia de Ouro, o talento de distintos conterrâneos, representantes de fazeres plurais. O cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Iracema do Vale, o artista Espedito Seleiro e o médico Sulivan Mota são os novos agraciados com a comenda. Eles compõem o seleto rol de 196 homenageados com a honraria do Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz.

A cerimônia de entrega aconteceu na noite de ontem, no Theatro José de Alencar, celebrando o incontornável legado que os laureados oferecem ao Ceará e ao Brasil. É a 49ª edição ininterrupta de realização da homenagem, idealizada pelo chanceler Edson Queiroz e dona Yolanda Queiroz, em 1971. Desde a data, tornou-se o mais antigo ato de reconhecimento do Ceará.

Da esquerda para a direita, a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela; o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha; o médico Sulivan Mota; o artista Espedito Seleiro; o presidente do Grupo Edson Queiroz, Abelardo Gadelha Rocha Neto; a desembargadora Iracema do Vale; o cientista Fernando de Mendonça; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Sarto; e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Foto: Gustavo Pellizon

Ao ocuparem o palco para receber o título, as quatro personalidades conectam-se, de modo decisivo, a todos os que fomentam o trabalho, servindo sobretudo como novo estímulo para prosseguirem inspirando gerações. Ao mesmo tempo, perpetuam o propósito do Troféu: abraçar a riqueza do vigor em diferentes setores de atuação, contribuindo para o desenvolvimento.

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, entregou o Troféu ao cientista Fernando de Mendonça; o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, à desembargadora Iracema do Vale; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao artista Espedito Seleiro; e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, ao médico Sulivan Mota. Especialmente para a solenidade, uma orquestra foi formada por músicos da Camerata Unifor, Big Band Unifor e convidados.

Abelardo Gadelha Rocha Neto, presidente do Grupo Edson Queiroz, destacou em seu discurso a importância do trabalho árduo e estudo permanente para manter o Ceará como vanguarda de pessoas e projetos ousados e inovadores. Ressaltou ainda que a premiação foi criada como um diferencial para quem recebe e exemplo para outros que desejam seguir semelhante caminho.

A desembargadora Iracema do Vale, em sua fala, representando os quatro agraciados, sublinhou a pluralidade do fazer cearense, capaz de demonstrar a disposição de nosso povo para atuar, com força e destemor, nas mais diversas áreas do saber.

>> Discurso de Abelardo Gadelha Rocha Neto - Presidente do Grupo Edson Queiroz

Boa noite a todos,

Com muita honra gostaria de saudar os membros do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz: minha amada mãe, Lenise, e minhas queridas tias Paula e Renata. Em nome delas, cumprimento toda a família Queiroz aqui presente. Por meio dos meus primos, Edson e Igor, que tocam o negócio junto comigo, cumprimento todos os diretores e superintendentes. Representando nossos doze mil colaboradores, cumprimento e sou grato aos do Sistema Verdes Mares que fazem essa festa acontecer. Muito obrigado por nos ajudarem, através dos nossos negócios, na missão de fazer um Brasil melhor, mais justo e próspero.

Saúdo também o governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Por meio deles, cumprimento a todos os políticos presentes.

Em nome do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, saúdo a todos os empresários, homens e mulheres de negócio que nos honram com suas presenças aqui hoje.

Abelardo Gadelha Rocha Neto discursa no Theatro José de Alencar Foto: Gustavo Pellizon

Senhoras e senhores,

Esta é uma noite especial para nós. Há 49 anos, meus avós, Edson e Yolanda Queiroz, criaram uma das mais importantes comendas do Ceará. Momento de celebrar os talentos que contribuem com a sociedade, através do trabalho e do conhecimento. A premiação foi criada para ser um diferencial para quem recebe e um exemplo para tantos outros que desejam seguir o mesmo caminho.

Um momento que celebra e reforça o propósito do Sistema Verdes Mares: de informar com a busca pelo equilíbrio, de trazer temas relevantes do cotidiano, de dar voz ao contraditório e mediar os assuntos importantes.

Ao escolher todos os dias o que nosso público irá ler, ver e ouvir, contribuímos com cidadãos mais críticos e cientes dos seus direitos e deveres. Premissa do jornalismo ético e plural.

Durante quase meio século, de maneira ininterrupta, esta solenidade de reconhecimento ao mérito é realizada anualmente. E se tornou a mais antiga comenda do Ceará, premiando os mais expressivos nomes da sociedade cearense. A cada ano, são quatro personalidades que se destacam nas várias áreas da atividade humana pelo comportamento ético e valor profissional. Personalidades vencedoras, afeitas ao trabalho árduo e ao estudo permanente. Gente ousada e inovadora.

Pessoas que possuem o talento dos privilegiados, mas que se dedicaram a melhorar suas habilidades a cada dia, sempre com o intuito de construir um novo amanhã. Cidadãos conscientes da responsabilidade social e da grandeza que só o trabalho com afinco pode trazer.

Profissionais que ganharam a admiração de seus contemporâneos e constituem uma indiscutível referência para as novas gerações.

O Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz, escreve em cada edição da Sereia de Ouro uma página da história do Ceará. Ao divulgar as iniciativas destas personalidades, demonstramos entregas inestimáveis para a ciência, a arte e o direito, que impulsionam o desenvolvimento econômico do Estado.

A comissão julgadora, mais uma vez, acertou ao escolher para receber o troféu neste ano: o cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, o artesão Espedito Velozo de Carvalho (nosso ilustre Espedito Seleiro), e o médico Francisco Sulivan Bastos Mota.

A vida extraordinária do cientista Fernando de Mendonça nos mostra que é possível, sim, fazer ciência no Brasil e formar novas gerações com este propósito. Trajetória de descobertas que abre caminhos para a humanidade. Mostra também que é possível aliar gestão do conhecimento e gestão profissional na área de ciência e tecnologia.

A trajetória da desembargadora Iracema do Vale nos ensina que ao juiz cabe a busca incansável pela justiça e igualdade de direitos. Também ensina que na gestão pública é possível alcançar resultados com eficiência, assim como fazemos na iniciativa privada. Porém, com ainda mais zelo e compromisso com o que é de todos. Em seu caminho exitoso deixou, por onde passou, sua marca de realização e respeito, generosidade e dedicação a um judiciário sempre coeso e ativo.

Do modesto ateliê em Nova Olinda, também premiamos hoje Espedito Seleiro. Um artesão de fama internacional, que nos orgulha com peças criativas que ganharam reconhecimento de celebridades, gente da academia, do mundo da moda e da cultura.

Um homem que é fonte de inspiração pela referência técnica, esmero estético e sofisticação artística. Graças a ele, nossa arte pode ser vista e admirada em todo o mundo.

Quem ouve falar do instituto primeira infância - o Iprede, por trás também escuta o nome do médico Sulivan Mota. Um homem dedicado a fazer o bem. Um incansável defensor do direito de ser criança, de ter uma infância feliz com alimento, cuidado e amor. Cada passo que o Iprede dá nos enche de esperança de ter dias melhores. E de que o futuro é construído por nós no presente.

Parabéns aos ilustres sereiados. Que possam continuar a ser instrumentos de transformação social e de exemplo para todos nós. Muito obrigado a todos.

>> Discurso da desembargadora Iracema do Vale, representante dos quatro agraciados

Minhas senhoras e meus senhores,

A vida nos reserva surpresas e alegrias que fogem das nossas previsões. Hoje é um destes momentos. Receber a comenda Sereia de Ouro e ainda manifestar-me em nome dos agraciados é uma alegria indescritível, mas também uma enorme responsabilidade, tanto pela grandiosidade deste evento, como pela carreira exitosa dos demais homenageados.

Impossível, neste momento, não lembrar do instituidor desta honraria - o empresário Edson Queiroz, cuja trajetória profissional contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento do Ceará.

A visão de homem público de Edson Queiroz extrapolou, em muito, o âmbito empresarial.

A criação da Universidade de Fortaleza - Unifor, instituição de ensino superior qualificada dentre as melhores do Brasil, comprova a sua preocupação em contribuir de forma concreta para o engrandecimento do Ceará, com a inclusão da cultura como caminho indispensável para o progresso.

A história de um homem como Edson Queiroz não se encerra com sua presença física neste mundo.

Desembargadora Iracema do Vale representou os quatro homenageados Foto: Natinho Rodrigues

Prova disto foi a continuação de seu trabalho e de sua dedicação ao progresso do Ceará, realizada por dona Yolanda Queiroz, mulher de fibra e tenacidade, que não se curvou às provações que o destino lhe aprontou, mantendo-se firme na sua missão de dar continuidade à obra de Edson Queiroz e, com especial competência, preparar sua descendência para prosseguir com o legado recebido.

Neste momento de reconhecimento da importância do Troféu Sereia de Ouro, não poderíamos deixar de lembrar o Chanceler Airton Queiroz, cujo trabalho à frente da Universidade de Fortaleza, com especial destaque para a inclusão da arte como instrumento de educação, permite até hoje o acesso, tão necessário, dos estudantes das escolas públicas e particulares ao mundo da pintura, da escultura e das artes, pressuposto básico para a afirmação do grau de civilização de qualquer sociedade.

O Troféu Sereia de Ouro, em sua 49ª edição, consolida-se como o mais cobiçado galardão nestas terras de Alencar. Não pelo simples fato de ser uma comenda, mas, sobretudo e especialmente, por distinguir ao longo de sua história, ilustres cearenses que fizeram valer a nossa tradição de povo forte, destemido, capaz de conquistar o mundo, de fazer ciência, de se destacar nas artes, na política, na medicina, no direito, sem jamais esquecer suas origens.

Assim, para falar sobre os demais agraciados, tomo de empréstimo as palavras do escritor português Eça de Queiroz em Notas Contemporâneas, para definir um grande homem, quando assevera: "A definição de 'grande homem' está feita já e com exatidão. O grande homem é aquele que, pelo raciocínio, atingiu uma maior soma de verdade, ou pela imaginação as maiores formas de beleza, ou pela ação os mais altos resultados, do que todos os seus conterrâneos na latitude do seu século".

O médico Sulivan Mota, formado pela Universidade Federal do Ceará, fez da medicina uma missão de vida. A trajetória profissional de Sulivan Mota é marcada por extrema dedicação às questões sociais ligadas à infância.

Com esta preocupação, criou o Ambulatório Integrado de Pediatria; o Banco de Leite Humano, o primeiro do Norte e Nordeste; a Unidade Neonatal da Universidade Federal do Ceará, com a primeira UTI Neonatal; e idealizou o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce-Nutep, destinado ao atendimento de crianças portadoras de necessidades especiais.

À frente do Instituto da Primeira Infância - Iprede, a partir de 2006, com dedicação transformou a instituição em um Centro de Formação Acadêmica, por meio de um Programa de Extensão da Universidade Federal do Ceará, hoje articulado com diversas Universidades no Brasil e no exterior, com destaque para as Universidades de Quebec, Harvard e a Academia de Ciência de Cuba.

A dedicação de Sulivan Mota na sua tarefa de tornar mais digna a infância de muitos cearenses, especialmente os portadores de deficiência, nos faz desejar que, nas palavras do poeta Fernando Pessoa, por seu heterônimo Álvares de Campos, ele possa sempre cuidar das nossas crianças, dizendo: "Tenho em mim todos os sonhos do mundo".

O engenheiro Fernando de Mendonça formou-se em engenharia eletrônica no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica - ITA, com a distinção de Summa cum Laude, já a demonstrar a tenacidade do cearense que nasceu em Guaramiranga, estudou no Liceu do Ceará, cursou a Academia da Força Aérea, partiu para conquistar o mundo e obteve o título de Doutor na Universidade de Stanford na Califórnia, na área de Rádio Ciências, permanecendo nesta Universidade como professor visitante, com apoio da Nasa.

No Brasil, o professor Fernando de Mendonça dirigiu o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); foi Diretor-Executivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEM e atualmente é empresário do setor privado, na área de telecomunicações via satélites, e representação de empresa norte-americana do setor espacial.

A contribuição de Fernando de Mendonça para a Ciência propiciou a formação de inúmeros profissionais, destacando-se a qualificação de doutores na Alemanha para atuarem no Programa Nuclear Brasileiro.

Atualmente, o engenheiro Fernando de Mendonça dedica-se à criação de um instituto para pesquisas científicas e tecnológicas em energias limpas e alternativas no Ceará, a demonstrar que o seu longo e profícuo sucesso profissional não o fez esquecer a nossa terra.

Espedito Velozo de Carvalho, conhecido como Espedito Seleiro, é um artesão e artista, que traduz em suas peças de couro a sensibilidade do cearense, colocando cores e vivacidade em acessórios, vestimentas e mobiliário.

A cidade de Nova Olinda tem sido visitada por pessoas das mais diversas partes do Brasil e do mundo, todas interessadas em conhecer a obra deste artista cearense que já recebeu, pelo reconhecimento do seu talento, o título de Mestre da Cultura Tradicional Popular do Ceará, concedido pelo Governo do Estado em 2008 e a Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidência da República, no ano de 2001.

A contribuição de Espedito Seleiro para a cultura cearense foi reconhecida pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), ao conceder o título de Notório Saber em Cultura Popular. Sua produção artística foi objeto de documentários, dissertações de mestrado, teses de doutorado em diversas universidades.

Seu talento produziu figurinos de novelas e filmes, bem como, em parceria com grifes nacionais, influenciou coleções de moda em diversos eventos e o mobiliário por ele produzido tem sido lançado em grandes cidades.

Espedito Seleiro é um doutor em cultura popular. Um orgulho para o Ceará.

Quanto a mim, não tenho como indicar os motivos que levaram a concessão de tão especial honraria.

Posso assegurar-lhes, no entanto, que em toda a minha trajetória profissional, tive sempre a preocupação de exercer os cargos que ocupei com dignidade, retidão e o compromisso de contribuir com o crescimento do meu Ceará.

A minha experiência no Ministério Público, como Promotora e depois Procuradora de Justiça; como Desembargadora, no Tribunal de Justiça, Presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, assim, como mais recentemente Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, provou-me que mais importante do que os cargos em si, é, sem dúvida, o compromisso social no exercício das funções públicas e a preocupação com a solução dos grandes problemas que afligem as comunidades mais carentes.

Imagino, por outro lado, que a concessão do Troféu Sereia de Ouro a uma mulher magistrada tenha também uma intenção de homenagear tanto a magistratura cearense, como as bravas mulheres do Ceará.

É desta forma, que compartilho esta comenda com toda a magistratura cearense que se dedica a resolver os mais variados conflitos que lhes são diariamente apresentados, pautando-se sempre pela ética e pela afirmação da dignidade da pessoa humana como parâmetro inarredável. Divido ainda a honraria com todos aqueles que durante a minha trajetória contribuíram de forma direta, ou indiretamente, para a consecução dos nossos objetivos.

Dedico também este Troféu às excepcionais mulheres cearenses de ontem, de hoje e de sempre, que fizeram e que fazem a história do Ceará, a exemplo de Bárbara de Alencar, Fideralina Augusto, Jovita Feitosa, Rachel de Queiroz, Henriqueta Galeno, Auri Moura Costa, Wanda Sidou, Maria da Penha, entre tantas outras.

Caminhando para o final, peço licença para fazer meus agradecimentos pessoais.

Aos meus pais, Iracema e Francisco Vale, de quem herdei os melhores ensinamentos de decência, honradez, generosidade e o amor pelo Direito, impõe-me uma eterna gratidão;

À Lucia Vale Carioca, minha irmã, mãe e conselheira, por muitas vezes.

Aos meus filhos Paulo e Cláudio Vale, razões da minha vida.

À minha nora Renata, uma filha, um exemplo de mãe e esposa.

Às minhas netas, Claudia, Lara, e Lina, um amor sem precedentes.

Ao meu marido, João Soares, companheiro e amigo de todas as horas, meu carinho e atenção.

E, parafraseando Raimundo Fagner, eu posso dizer deste momento:

"Eu agradeço todo dia, eu tenho amor e paz;

Daqui o mundo é tão bonito pode ter certeza;

Tanta beleza, não troco por nada;

Eu sou feliz demais;

Porque eu sou cearense, porque sou brasileira;

Sou apaixonada pelo meu lugar;

Eu trago no peito um amor verdadeiro;

Eu sou da Terra da Luz, eu sou do Ceará!"

A todos os presentes, muito obrigada.