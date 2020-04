Trinta de 700 ventiladores pulmonares comprados pelo Ceará saem da China até segunda-feira (4)

Dos 700 ventiladores pulmonares comprados pelo Governo do Ceará da empresa China Meheco, 30 devem sair do Aeroporto de Pequim, na China, até segunda-feira (4). A chegada desses equipamentos é fundamental para a política de ampliação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), transformando leitos de baixa e média complexidade em alta complexidade.

Atualmente, a taxa de ocupação das vagas de UTI para Covid-19 nas unidades sob a gestão da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) é de 97% na região de Fortaleza e 87% no Estado.

O contrato da Sesa com a empresa chinesa prevê a entrega de 200 ventiladores no Aeroporto de Pequim até esta quinta-feira (30). Na última segunda-feira (27), a Sesa foi informada que receberá 30 respiradores e que 170 serão entregues no dia 10 de maio. Os outros 500 respiradores estão previstos para chegar até junho. Em geral, são necessários quatro dias para os despachos da alfândega na China.

Cada um dos 700 ventiladores pulmonares mecânicos foi comprado por US$ 23 mil, totalizando um investimento de US$ 16,1 milhões. Atualmente, na moeda brasileira, esses valores são de R$ 125,5 mil e R$ 87,3 milhões, respectivamente. Segundo o contrato, a empresa chinesa deve enviar os equipamentos por avião ou navio. Os respiradores terão um ano de garantia, a partir da data de instalação.

Em transmissão nas redes sociais nesta quinta-feira, o governador Camilo Santana informou que outros 30 respiradores para reforçar os leitos de UTI de hospitais devem chegar na próxima quarta-feira (6) ao Estado. O material é parte de lote adquirido pelo Consórdio Nordeste.

"Foi confirmada a decolagem do avião que trará 300 respiradores comprados para o Consórcio Nordeste, sendo 30 para o Ceará. Os equipamentos chegam na quarta-feira ao Estado. Iremos receber esses respiradores tão importantes neste momento para ampliação dos leitos de UTI aqui no estado do Ceará", afirmou.

Governo Federal

Ao mesmo tempo em que os estados se mobilizam, o Ministério da Saúde (MS) também atua no envio de equipamentos hospitalares. A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou, no dia 10 de abril, 30 respiradores para Fortaleza, comprados pelo Governo do Ceará, segundo a Sesa. A aeronave C-105, com saída de Guarulhos (SP), trouxe 1,5 tonelada de recursos. Mais 20 ventiladores mecânicos foram entregues em Manaus (AM) e outros dez em Macapá (AP).

Segundo o MS, as três capitais têm necessidade de ampliar urgentemente o número de leitos de tratamento intensivo para atender os contaminados pelo novo coronavírus. O respirador é um equipamento essencial para tratar pessoas com a Covid-19 e que apresentem o sintoma mais grave da doença, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).