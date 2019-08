Tribunal de Justiça do Ceará registra aumento de 37% no número de julgamentos resolvidos

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) registrou um aumento de 37% no número de julgamentos de janeiro a julho deste ano. Foram 72.968 julgamentos a mais nos sete primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2018, o TJCE julgou 195.586 processos, enquanto que, neste ano, o número foi de 268.554 julgamentos.

De acordo com o Tribunal, a criação do Núcleo de Produtividade Remota foi fundamental para dar celeridade aos processos. O núcleo contribuiu para uma redução da taxa de processos parados. Além disso, houve a contratação de estagiários de pós-graduação para ajudar aos magistrados e servidores.

Nas 20 unidades judiciárias em que houve atuação do núcleo, houve um aumento de 277% no número de julgamentos no 1º Grau, que incluem Varas e Juizados, em comparação ao mesmo intervalo do ano de 2018. Foram 9.654 julgamentos no ano passado e 36.366 este ano.