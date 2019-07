Três veículos furtados são apreendidos, e um motorista é detido por embriaguez no Eusébio

Três veículos furtados foram apreendidos e um motorista detido por embriaguez ao volante no Eusébio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ações ocorreram em horários distintos no mesmo município durante a quarta-feira (3).

O primeiro veículo foi abordado na BR-020, no km 432, no Eusébio, por volta das 11h. O carro estava com as placas clonadas e foi constatado que se tratava de um furto realizado em outubro de 2016. O caso foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal.

No mesmo dia por volta das 20h30, os agentes abordaram e detiveram um condutor na BR-116, no km 19, por adulterar sinais identificados do veículo e receptação. O motorista não tinha habilitação e foi verificado que o veículo foi furtado em março de 2018. O caso foi encaminhado para a Delegacia do Eusébio.

O terceiro caso ocorreu às 21h, também no km 19, da BR-116. O motorista da caminhonete foi detido por embriaguez após teste de etilômetro com resultado de 1,19 mg. Além de estar alcoolizado, os agentes verificaram que se encontrava cadastrado como outro veículo constando furto em 2014.