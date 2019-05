Três pessoas ficam feridas em colisão de carros na Aldeota

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira (15), no bairro Aldeota, em Fortaleza. Um veículo avançou uma rua preferencial e acabou colidindo com outro veículo, que capotou e colidiu com um terceiro carro.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um carro Fiat Toro avançou a preferencial e colidiu com um veículo Duster, que vinha na rua Joaquim Torres e capotou, atingindo um terceiro carro, que era conduzido por um homem e que tinha uma criança no banco do passageiro.

A motorista que conduzia o veículo Duster ficou desacordada após o carro capotar e ficou presa às ferragens do veículo. Pai e filho que estavam no terceiro carro envolvido no acidente também ficaram feridos. As três vítimas foram socorridas pelo Samu e conduzidas em seguida para um hospital.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que foi ao local para fazer levantamentos sobre o acidente.