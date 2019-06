Três pessoas ficam feridas em acidente entre carro e ônibus na BR-116, no Eusébio

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou três pessoas feridas no Km 18 da BR-116, no município de Eusébio, no Ceará, na manhã desta sexta-feira (28).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo Fiat Uno colidiu na lateral do ônibus quando tentou fazer uma ultrapassagem. O automóvel capotou.

As três vítimas estavam no carro Fiat Uno e foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital na região. A PRF informou que uma equipe foi enviada para o local para apurar o acidente.