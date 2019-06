Três lagoas serão requalificadas, e 30 bairros vão receber obras em Fortaleza; veja lista

Um programa municipal prevê obras de infraestrutura, drenagem, saneamento, mobilidade e construção de equipamentos de educação e lazer em cerca de 30 bairros da capital cearense, incluindo a requalificação de três lagoas.

As obras devem começar em setembro deste ano e terão duração de 48 meses, com investimento de US$ 150 milhões (R$ 580 milhões). As informações foram divulgadas pelo prefeito Roberto Cláudio em entrevista coletiva no Paço Municipal, na tarde desta quarta-feira (26).

O Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfa) terá obras de infraestrutura e de serviços básicos, como rede de esgoto e vias mais acessíveis, além da urbanização das áreas de assentamentos precários.

Lagoas e vias recuperadas

A Lagoa do Mondubim, Lagoa da Viúva e a Lagoa do Passaré vão receber obras de requalificação urbanística, nova iluminação e amplas calçadas. Além disso, 950 vias vão ser recuperadas garantindo melhor mobilidade e acessibilidade em cerca de 30 bairros da Capital (veja lista abaixo).

Escolas e areninhas

Serão criados novos equipamentos de educação, como 29 Escolas de Tempo Integral, 88 Centros de Educação Infantil e Núcleos de Formação Esportiva, com a instalação 26 novas areninhas.

O Programa conta com recursos dos Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Confira abaixo a lista dos bairros que reberão as obras: