Três comunidades de Fortaleza estão cadastradas no 'Mapa Corona nas Periferias'

Três comunidades de diferentes bairros de Fortaleza estão inscritas no 'Mapa Corona nas Periferias', criado pelo Favela em Pauta, Instituto Marielle Franco e Twitter. O mapa visa dar visibilidade às iniciativas de combate à Covid-19 nas favelas e periferias do Brasil.

Representantes do Bom Jardim, Lagamar e Henrique Jorge acrescentaram ao mapa interativo contatos para incentivar iniciativas solidárias em meio à pandemia. De acordo a liderança comunitária, nestas localidades há centenas de pessoas que precisam, diariamente, de doações de materiais de higiene básica e alimentos.

Rogério Costa, que representa o Bom Jardim na plataforma, conta que o Favela em Pauta entrou em contato com ele para falar sobre a inscrição no mapa: "Nós começamos a divulgar nas redes sociais. A expectativa é que com a participação e divulgação na plataforma a gente possa potencializar as doações e alcançar mais pessoas", disse.

Segundo Costa, no Grande Bom Jardim há, pelo menos, 41 favelas, e a maioria das famílias vive com menos de um salário mínimo. A situação é parecida com a encontrada no Lagamar. A assistente social Adriana Gerônimo, moradora do Lagamar há 30 anos, participa da arrecadação de doações e destaca que toda ajuda é bem-vinda para suprir a necessidade de centenas de família em situação de vulnerabilidade social.

Maurílio Nobre, cadastrado como representante do Henrique Jorge no 'Mapa Corona nas Periferias', também acredita que o mapa irá ajudar a impulsionar a solidariedade da vizinhança: "Nós conseguimos 580 cestas básicas, centenas de litros de sabão e desinfetante. Arrecadamos e distribuídos. É uma responsabilidade social enorme. Cada vez mais pessoas nos procuram".

O cadastro no mapa é gratuito e pode ser feito por meio deste link (https://www.institutomariellefranco.org/mapacoronanasperiferias). Os contatos dos representantes das comunidades e a lista de itens que cada uma delas precisa também pode ser encontrada no site acima.