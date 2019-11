Tremores de terra são registrados em Cascavel neste fim de semana

O município de Cascavel, localizado a cerca de 64 km de Fortaleza, registrou tremores de terra na manhã do último sábado (16) e na manhã deste domingo (17). A informação foi confirmada pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que são operadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com informações do geofísico Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia (LabSis), o primeiro abalo foi confirmado por volta das 8h30 do sábado, com uma magnitude preliminar estimada em 2.1. Já o ocorrido deste domingo, foi registrado por volta de 6h44 e apresentou uma magnitude de 2.4. " Esses tremores ocorrem porque existem falhas geológicas ativas na região e sempre estamos registrando essas atividades", explica.

No momento, segundo o LabSis, não existem mais detalhes sobre a evolução da atividade sísmica e, enquanto isso, o monitoramento na região deve continuar.