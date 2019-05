O trecho que fica a aproximadamente um quilômetro do início do viaduto sobre a BR-116, na avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, voltou a alagar neste domingo (27) formando congentionamento no sentido Arena Castelão-Aldeota. A água estava em nível alto, e poucos motoristas se arriscavam a atravessar por volta das 9 horas desta manhã. A saída foi seguir para a avenida Carlos Jereissati.

Nesta estação chuvosa, este ponto teve alagamentos em todos os dias de chuva forte.