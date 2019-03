Trecho de nova pista de duplicação da CE-025 desaba no Porto das Dunas

Um trecho da nova pista de duplicação da CE-025, no Porto da Dunas, entre Fortaleza e Aquiraz, desabou, nesta segunda-feira (18), após as fortes de chuvas que atingiram a região nos últimos dias. As obras foram retomadas em fevereiro deste ano, depois de quase quatro meses de paralisação. Elas tinham sido iniciadas pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER) em agosto de 2018.

O trecho que cedeu fica no sentindo Porto das Dunas/Fortaleza, próximo a segunda rotatória da rodovia. As obras do DER preveem a duplicação de aproximadamente sete quilômetros da CE-025 no trecho Rótula Cofeco – Entroncamento Av. Oceano Atlântico.

Segundo o funcionário público aposentado, Manuel Djacir Braga, que passa pelo trecho todos os dias, não há sinalização separando o local das obras de duplicação, que fica no acostamento, da pista antiga da CE-025. "Aquela situação é péssima para quem passar por ali, principalmente à noite, quando está escuro", afirma.

O funcionário disse ainda que, quando chove, materiais utilizados na obra são levados pela água, além de novos buracos surgirem. "Ali é um barranco, a chuva leva o asfalto, a areia da obra, tudo para baixo", ressalta.

Ainda conforme ele, como a iluminação no local não é boa e falta sinalização, o motorista não tem como visualizar a parte da pista que está em obra, "nem os buracos e a enorme parte do asfalto que cedeu".

O Departamento Estadual de Rodovias (DER) informa que já acionou a empresa responsável pelas obras de duplicação da CE-025 para que sejam tomadas as devidas providências.