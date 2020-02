Trecho da Via Expressa é bloqueado para obras do VLT; saiba as rotas alternativas

Um trecho da Via Expressa, situado no Bairro Cocó, em Fortaleza, foi bloqueado na manhã deste sábado (8) em decorrência de obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe. De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a interdição é necessária para que haja segurança na via durante a construção do modal. A previsão de liberação é à 1 hora da manhã deste domingo (9).

Conforme a Seinfra, as obras que se dão no entorno da Rua Eduardo Garcia, no Cocó, durarão dois dias e têm como objetivo o içamento da viga central que sustenta as rampas da passarela do VLT. Hoje, elas acontecem entre a Rua Tertuliano Potiguara e a Avenida Padre Antônio Tomás, desde às 7 horas.

Para quem necessita trafegar nessa via, no sentido sertão/praia, a alternativa é dobrar à direita na Rua Tertuliano Potiguara e à esquerda na Avenida Engenheiro Santana Júnior. Já no sentido praia/sertão, os transeuntes podem virar à direita na Rua Alfredo Ladislau, à esquerda na Rua Frederico Borges e, ainda, à esquerda na Avenida Santos Dumont.

Outras vias tiveram, anteriormente, bloqueios em seus trechos devido à mesma obra. O primeiro aconteceu na noite dessa sexta-feira (7), às 20 horas, na Avenida dos Jangadeiros, com previsão de liberação às cinco da manhã de segunda-feira (10).

A Rua Bento Albuquerque, no trecho incorporado entre a Avenida Engenheiro Santana Júnior e Avenida dos Jangadeiros, também sofre bloqueio. Com a permissão, apenas, do trânsito local. A via deverá ter a rota normalizada ao meio-dia de amanhã (9).

Interferência nas linhas de ônibus

As linhas do transporte coletivo nos trechos atingidos pela obra passarão, também, por interferências. Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 20 linhas de ônibus sofrerão alterações. Leia, abaixo, as linhas afetadas:

027 - Siqueira/Papicu/Aeroporto

028 - Antônio Bezerra/Papicu

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

031 - Av. Borges de Melo I

032 - Av. Borges de Melo II

035 - Av. Paranjana II (Corujão)

036 - Cj Ceará/Papicu/Montese (Corujão)

038 - Parangaba/Papicu

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu, 044 - Parangaba/Papicu/Montese

045 - Cj Ceará/Papicu/Montese

048 - Parangaba/Papicu (Corujão)

069 - Lagoa/Papicu/Via Expressa

087 - Expresso/Siqueira/Papicu

089 - Expresso/Parangaba/Papicu

094 - Expresso/Parangaba/Aldeota

098 - Expresso/Antônio Bezerra/Papicu

680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim

823 - Bom Jardim/Montese/Aldeota e 901 - Dom Luiz