Trecho da Desembargador Moreira será estreitado para ganhar calçadão; via passará por obras em 3 km

O trecho da Avenida Desembargador Moreira entre as avenidas Beira Mar e Dom Luís, no bairro Meireles, terá duas faixas de tráfego fechadas no sentido Aldeota/Beira-Mar. No local, será implantado um calçadão e infraestrutura cicloviária. A Prefeitura de Fortaleza considera que, no trecho, “o volume de tráfego é significativamente baixo mesmo durante os horários de pico da manhã e da noite”.

A mudança faz parte de uma licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) que será aberta no próximo dia 18 de setembro. O pacote engloba obras de requalificação, sinalização e semaforização em três trechos da via, numa extensão de 3 km.

No trecho em questão, será criado um espaço público com cerca de 6.500 m² “convidativos ao pedestre e ao ciclista”. Os espaços para quem anda a pé disporão de mobiliário, arborização, paisagismo e iluminação pública requalificados, “tornando mais agradável a circulação e permanência de seus usuários”.

Ainda de acordo com o projeto, o calçadão “permitirá uma maior atratividade e facilidade de acesso aos comércios e serviços locais, potencializando a interação entre as pessoas e os empreendimentos do entorno”, já que favorece ligação entre a orla da Beira-Mar e o eixo comercial e de serviços entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luís.

No sentido inverso, haverá a implantação de pavimento intertravado (blocos de concreto) para moderar o tráfego, “garantindo maior segurança viária principalmente aos modos mais vulneráveis”. Já a infraestrutura cicloviária deve garantir a conexão a outros espaços de tráfego do modal, que oferta três estações do Bicicletar na área.

Confira as intervenções planejadas para a Avenida:

Trecho 1: da Av. Pontes Vieira e à Av. Pe. Antônio Tomás (1,3 km)

Arborização e paisagismo

Requalificação do asfalto

Implantação de rampas de acessibilidade

Requalificação da iluminação

Trecho 2: da Av. Pe. Antônio Tomás à Av. Dom Luís (0,8 km)

Pavimento intertravado na via

Reforma das calçadas danificadas

Arborização e paisagismo

Implantação de rampas de acessibilidade

Requalificação da iluminação

Trecho 3: na Av. Dom Luís à Av. Abolição (0,8 km)

Extensão da calçada

Ativação de área para pedestres

Infraestrutura cicloviária

Requalificação de calçadas

Pavimento intertravado na via

Arborização e paisagismo

Implantação de rampas de acessibilidade

Requalificação da iluminação

As obras estão orçadas em R$12,5 milhões. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Desembargador Moreira tem um fluxo de 28.719 veículos por dia. A via atravessa os bairros Dionísio Torres, Aldeota e Meireles. O prazo de execução, segundo o documento, será de seis meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.