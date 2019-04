Trecho da BR-116 terá sentido único no Domingo de Páscoa

O trecho da Br-116 entre os municípios de Chorozinho e Pacajus terá sentindo único no Domingo de Páscoa (21). O fluxo de veículos no local se dará somente na direção Interior-Capital, das 13 às 19h.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão no local para orientar o trânsito. De acordo com a PRF, a mão única entre os km 53 e 71 da BR-116 visa aumentar a fluidez do trânsito e diminuir a ocorrência de acidentes e congestionamentos.

Os motoristas que precisam passar pelo trecho da rodovia no sentindo contrário, Capital-Interior, devem seguir por uma das duas rotas alternativas ou evitar passar pelo local no horário em que a mão única estiver funcionando.

Os condutores que saem de Fortaleza em direção ao Interior podem ir pela CE-040 até Aracati, e, no entroncamento com a BR-304, virar à direita e seguir até o Boqueirão do Cesáreo para retornar à BR-116. Esse desvio aumenta cerca de 75 km no trajeto do motorista.

Outra opção é seguir pela BR-116 até Pacajus e acessar à CE-253, na altura da entrada da Embrapa. Os condutores devem continuar na CE-253 até o município de Redenção, em seguida dobrar na CE-060 e depois na CE-464, em direção ao município de Ocara, até chegar à BR-122. Lá, os motoristas devem seguir em direção ao Triângulo de Chorozinho, onde é possível retornar à BR-116.

Com esse desvio, o aumento é de 90 km no trajeto.