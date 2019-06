Trecho da BR-116 em Horizonte é interditado neste domingo para içamento de passarela para pedestres

Trecho da rodovia BR-116 no km 41, na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, será interditado de forma alternada de pistas neste domingo (16).

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) do Ceará afirmou que a interdição vai acontecer em virtude da operação de içamento e montagem da estrutura metálica da travessia da passarela de pedestres.

De acordo com o DNIT, a programação prevê no período da manhã, das 8 às 12h, interdição no sentido interior - capital, e à tarde, das 14 às 18h, no sentido capital – interior.

O DNIT reforça que a programação pode sofrer alterações, por motivo de segurança, caso ocorram condições climáticas desfavoráveis.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar os motoristas.