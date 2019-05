Trecho da Av. Leste Oeste é interditado até 13 de junho; confira desvio

Uma das vias mais movimentadas da Regional I de Fortaleza está interditada para passagem de veículos entre a Rua Pedro Américo e a Av. Dr. Theberge. O bloqueio do trânsito foi realizado para execução de uma obra da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que deve ser concluída em 13 de junho.

Segundo a Cagece, o objetivo é "solucionar uma fuga e evitar extravasamentos na rede de esgotamento sanitário da avenida Leste Oeste" por meio de reparo na tubulação de esgoto do local. A interdição é necessária porque, para realização do serviço, a obra ocupará as três faixas da avenida. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orienta que os condutores façam um laço de quadra para desviar do bloqueio.

Quem trafega pela Av. Leste Oeste no sentido Barra do Ceará/Centro, então, deve entrar à direta na Avenida Tomás Gonzaga, à esquerda na rua Irineu de Souza, à esquerda novamente na Avenida Dr. Theberge e à direita para retornar à Leste Oeste.

Veja mapa: