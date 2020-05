Tratamentos e pesquisas sobre a Covid-19 serão discutidos na live 'Conexão SVM em Casa'

O percurso de quase três meses desde o início da epidemia do coronavírus no Ceará foi acompanhado de indagações e descobertas, principalmente acerca de potenciais tratamentos, vacinas e pesquisas. Essas perspectivas serão tema da live 'Conexão SVM em Casa', realizada na terça-feira (26), às 16h.

O debate conta com a participação da infectologista Melissa Soares Medeiros, médica do Hospital São José, Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e do Hospital São Camilo. Durante a transmissão, será possível enviar dúvidas sobre o tema da edição, que serão respondidas pela especialista.

A live pode ser assistida nos canais do Diário do Nordeste no Instagram, YouTube e Facebook. Desta vez, também será abordado o que já se sabe sobre a Covid-19 desde os primeiros casos registrados no Estado.

O Conexão SVM em Casa ocorre durante o mês de maio e, em todas as terças e quintas-feiras, é possível acompanhar um bate-papo ao vivo sobre os mais diversos temas impactados pela pandemia do coronavírus.

Na última edição, transmitida no dia 21, a live recebeu os cantores Jonas Esticado e Taty Girl, que falaram sobre o impacto da pandemia no cenário musical. Já no primeiro bate-papo, a discussão foi sobre o trabalho em meio à Covid-19, com representantes do setor produtivo.