Trânsito nas Avenidas Raul Barbosa e Alberto Craveiro continua complicado na noite desta quinta (4) 

O trânsito nas Avenidas Governador Raul Barbosa e Alberto Craveiro continua complicado na noite desta quinta-feira (4), após as fortes chuvas que caíram na Capital pela manhã. A reportagem do Sistema Verdes Mares esteve no local pot volta das 21h30 e verificou que diversos pontos das vias permaneciam alagados, causando grande engarrafamento na região.

O trecho da Av. Raul Barbosa alagado fica no bairro Aerolândia, próximo ao Rio Cocó. A água chega a ocupar duas faixas da via, no sentido Aldeota/Parangaba. Já na direção contrária, Parangaba/Aldeota, o trânsito flui normalmente.

Raul Barbosa ainda alagada, 10h depois de passadas as chuvas #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/EQm2VutyF7 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 5 de abril de 2019

Na Av. Alberto Craveiro, a situação é mais complicada no trecho próximo ao viaduto que dá acesso à BR-116. A água ocupa duas faixas em ambos os sentidos da via.

A avenida é continuação da Governador Raul Barbosa e o principal corredor expresso da Cidade. Ela dá acesso ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Alagamentos

Na manhã desta quinta, todas as faixas da Av. Alberto Craveiro ficaram completamente alagadas, em ambos os sentidos, no trecho próximo à alça do viaduto da BR-116. Fortes chuvas caíam sobre a Cidade no momento.

Motoristas que tentaram passar pelo local tiveram problemas mecânicos em seus veículos. Alguns carros chegaram a flutuar sobre a água. Populares ajudaram a resgatar os veículos.

O trânsito estava completamente parado no local. Para sair do congestionamento, os condutores subiram o canteiro central e voltaram pela contramão.