Trânsito na Eduardo Girão será afetado com interdição de uma das faixas

O trânsito na Avenida Eduardo Girão deve ficar mais lento a partir desta quarta-feira (7), com o início de uma obra da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), para substituir a tubulação entre as ruas General Silva Júnior e Padre Leopoldo Fernandes, no sentido Avenida Dos Expedicionários.

A intervenção, segundo o órgão, não requer interdição no trânsito, mas uma das faixas será será fechada no trecho. Com o tráfego em apenas uma faixa, os condutores podem enfrentar engarrafamentos. Veja a ilustração:

Obra

O serviço no local faz parte de um conjunto de obras na rede de esgotamento sanitário da Avenida, com o objetivo de alterar toda a rede coletora da área, que possui extensão total de 5 quilômetros.

Nesta etapa, serão implantados 80 metros de nova tubulação de maior diâmetro, com um material de fibra de vidro, em substituição à antiga, de concreto. De acordo com a Cagece, as novas instalações são consideradas mais resistentes a gases ácidos do esgoto e previnem “extravasamentos” na rede coletora, além de ampliar a capacidade de transporte dos efluentes produzidos na área. No total, a obra é orçada em R$ 192 mil.