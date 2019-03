Trânsito em viaduto sobre a BR-116 é normalizado com retirada de ônibus em pane

O Grupo de Motociclismo Regional (GMR) esteve na Avenida Alberto Craveiro, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, e retirou ônibus em pane que gerou um longo engarrafamento na via na manhã desta terça-feira (26). O fluxo de veículos foi normalizado.

O veículo saiu rebocado e, segundo a equipe de policiais federais que esteve no local, teve falha mecânica.

O engarrafamento seguiu por mais de 2 horas, no sentido Castelão-Aldeota, além de se estender até quase 3 km antes do viaduto, com impacto na rodovia BR-116 no sentido sertão-praia.

Após retirada de veículo, segundo a PRF, a avenida voltou ao fluxo normal.