Trânsito em viaduto sobre a BR-116 é normalizado com retirada de ônibus

Um ônibus em pane que gerou um longo engarrafamento, na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Alberto Craveiro, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, no sentido Castelão-Aldeota, foi retirado pelo Grupo de Motociclismo Regional (GMR). O fluxo de veículos da via foi normalizado.

Por volta das 7 horas da manhã, o trânsito na área já estava complicado e, às 9h, se estendia até quase 3 km antes do viaduto, com impacto na rodovia BR-116 no sentido sertão-praia. A equipe de policiais rodoviários federais que esteve no local e rebocou o veículo informou que o problema foi uma falha mecânica.

Ônibus com problemas gerou engarrafamento na Av. Alberto Craveiro. Vc Repórter

Além do ônibus a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um engavetamento envolvendo cinco veículos também contribuiu com o engarrafamento desta manhã, mas os carros já foram retirados.