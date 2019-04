Trânsito em Fortaleza tem fluxo intenso, mas normal após chuva de quinta-feira

Fortaleza registrou pouca chuva na manhã desta sexta-feira (5). Mesmo assim, ainda é possível observar algumas ruas e avenidas com acúmulo de água, porém, o trânsito está fluindo. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registrados 83 milímetros de chuva na cidade nesta quinta-feira (4).

A Avenida Raul Barbosa entre as Ruas Tenente Wilson e Tenente Roma, no Bairro Aerolândia, os motoristas reduzem a velocidade dos veículos quando passam pelo trecho. Já na Avenida Alberto Craveiro próximo ao viaduto do Makro, no Bairro Dias Macedo, existe um pequeno acúmulo de água, no entanto, não apresenta problemas de travessia.

Na Avenida Aguanambi com Avenida Domingos Olímpico, no Bairro José Bonifácio, o trânsito é intenso como ocorre todos os dias. Existe uma lentidão por causa de retenção devido a um semáforo. O mesmo ocorre entre as Avenidas Pontes Vieira com Visconde do Rio Branco, no Bairro de Fátima. Avenida José Bastos o trânsito é tranquilo e não é registrado pontos de alagamentos.

No cruzamento das Avenidas Meton de Alencar com Barão do Rio Branco, no Bairro José Bonifácio, um semáforo apagado congestiona o trecho.

A Autarquia de Trânsito e Cidadania (AMC) informou para o Sistema Verdes Mares que a Enel Distribuição Ceará já foi acionada. Na Rua Germano Franklin com Avenida Silas Munguba, no Bairro Parangaba o fluxo é intenso, porém normal. Em outras avenidas da Capital o fluxo é intenso, como na Avenida Perimentral, Avenida Beira-Mar, Avenida Desembargador Moreira, Avenida Dom Luís e Avenida Jornalista Tomáz Coelho.