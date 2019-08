Trânsito é desviado temporariamente no entrocamento da CE-040 com Anel Viário

O entroncamento da rodovia do Anel Viário com a CE-040, na altura da Avenida Washington Soares, sofrerá um desvio temporário a partir deste sábado (31). De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a mudança ocorre para garantir a implantação do viaduto no local, que deve ter, até o mês de novembro, as passagens por cima e por baixo completamente liberadas.

A partir do início da mudança, o tráfego para quem vai do Eusébio para Fortaleza não será mais feito pela pista antiga, que será interditada, e passa a ser feito exclusivamente pela nova pista. A liberação completa do trecho sob o viaduto ocorrerá em setembro.

Imagem: Divulgação/SOP

Desta forma, profissionais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) sinalizarão uma rota de desvio da via aos condutores que pretenderem acessar a CE-010. Além disso, as ruas Egídio de Oliveira e Professor Solon Farias terão trechos de sentido único, para garantir a segurança do tráfego na região. Vias adjacentes também receberão nova sinalização.

Veículos pesados

O percurso será pela Avenida José Morais de Almeida e Rua Luis Simão para os automóveis que pesam até 2,5 toneladas. Caminhões com tara acima de 2,5 toneladas pegarão outro caminho, pela CE-025, av. Maestro Lisboa. Para os veículos de carga que vêm da BR-116, outra opção é seguir pela rodovia federal até a Raul Barbosa para acessar a Via Expressa.

De acordo com a SOP, a alteração ocorre para cumprimento de mais uma etapa do cronograma de obras para viabilizar os trabalhos de instalação da ligação entre Anel Viário e CE 040.

O projeto completo da duplicação do Anel Viário possui 32 km e também contempla a implantação de uma ciclovia. A previsão de entrega é fevereiro de 2020.